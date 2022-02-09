На дали м'яса: у Тернопільській області чоловік через вечерю вбив батька і тяжко поранив брата (фото, відео)

На дали м'яса: у Тернопільській області чоловік через вечерю вбив батька і тяжко поранив брата (фото, відео)

Брат та батько відмовились ділитись з підозрюваним їжею.

У Тернопільській області чоловік через вечерю вбив рідного батька та тяжко поранив брата. Підозрюваного затримали.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Трагедія сталась у Кременецькому районі. За даними слідства, 61-річний батько жив разом з двома своїми синами. Ніхто з чоловіків не працював, вони зловживали алкоголем. У день трагедії батько зі старшим сином різали порося в сусіда, інший чоловік допомагав односельчанину. Із одними чоловіками за роботу розрахувались м'ясом, з іншим - горілкою.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Під час вечері батько та старший брат не захотіли ділитись із підозрюваним м'ясом. Тоді він вихопив ніж та вбив тата. Брата він поранив ножицями.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Після скоєного чоловік побіг до сусідів та розповів про вбивство. На місце події викликали медиків та поліцію. Через травми 61-річний чоловік помер на місці трагедії, його сина госпіталізували до реанімації. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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