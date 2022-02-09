На дали м'яса: у Тернопільській області чоловік через вечерю вбив батька і тяжко поранив брата (фото, відео)

Брат та батько відмовились ділитись з підозрюваним їжею.
У Тернопільській області чоловік через вечерю вбив рідного батька та тяжко поранив брата. Підозрюваного затримали.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Трагедія сталась у Кременецькому районі. За даними слідства, 61-річний батько жив разом з двома своїми синами. Ніхто з чоловіків не працював, вони зловживали алкоголем. У день трагедії батько зі старшим сином різали порося в сусіда, інший чоловік допомагав односельчанину. Із одними чоловіками за роботу розрахувались м'ясом, з іншим - горілкою.
Під час вечері батько та старший брат не захотіли ділитись із підозрюваним м'ясом. Тоді він вихопив ніж та вбив тата. Брата він поранив ножицями.
Після скоєного чоловік побіг до сусідів та розповів про вбивство. На місце події викликали медиків та поліцію. Через травми 61-річний чоловік помер на місці трагедії, його сина госпіталізували до реанімації. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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