"На дембель": російський військовий "відпрацював" по товаришу з РПГ (відео)

В армії РФ нерідко застосовують "дружній" вогонь проти своїх же.

Так, російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський військовий "відпрацював" по товаришу з РПГ

Раніше на Авдіївському напрямку ЗСУ знищили одразу 16 одиниць техніки. Завдання виконали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.

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