"На дембель": російський військовий "відпрацював" по товаришу з РПГ (відео)

В армії РФ нерідко застосовують "дружній" вогонь проти своїх же.
Так, російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Раніше на Авдіївському напрямку ЗСУ знищили одразу 16 одиниць техніки. Завдання виконали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.
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