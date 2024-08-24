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На День Незалежності до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда (фото)

На День Незалежності до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда (фото)

Анджей Дуда. / Фото: Associated Press

Польський лідер візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

З нагоди Дня Незалежності до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. 

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії польського президента у соцмережі Х. 

Відомо, що Анджей Дуда прибув до Києва потягом. Відповідні кадри опублікувала Канцелярія польського президента. 

"Розпочався візит президента Польщі до Києва. Президент Польщі бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України", - повідомили у Дуди. 

Анджей Дуда у Києві / © скриншот з відео
Анджей Дуда у Києві / Фото: скриншот з відео

Польські ЗМІ пишуть, що приїзд Дуди до України не анонсували через заходи безпеки. 

Суботній візит президента Польщі до Києва є п'ятим від початку російського вторгнення - 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності.

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