На деокупованих територіях фіксують щодня зо дві сотні кривавих злочинів росіян - Генштаб

Після деокупації українських територій вспливають факти вбивст та катувань військових ЗСУ та мирних жителів.

Щодня правоохоронці фіксують щонайменше дві сотні таких злочинів на частково зайнятих та звільнених територіях.

Про це повідомляють у Генштабі.

"На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 000 квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія не виплачуватиме зарплати "ЛДНРівцям, які перебувають у лікарні, поки ті знову не стануть в стрій.

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