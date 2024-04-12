На деокупованій Херсонщині зникло світло, є перебої з водою: деталі

Проблеми виникли через пошкодження інфраструктури у сусідні Миколаївській області.

На деокупованій території Херсонській області сталося відключення світла. У самому Херсоні також спостерігаються перебої з водою.

Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням. До кінця доби спеціалісти водоканалу проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі й на вихідні жителі селища будуть з водою. Вже від початку наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу.

Мрочко також звернувся до мешканців за можливості зробити запас води для забезпечення своїх потреб.

Як повідомлялося, вранці 11 квітня сталася третя масована атака армії РФ на енергетику України. "Укренерго" закликає українців зменшити споживання електрики через російські атаки.

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