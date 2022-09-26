На деокупованій території Харківщини виявили ще одну катівню росіян (фото)

У звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили "пункт" так званої "Луганської народної республіки".

приміщенні "народної міліції "ЛНР" російська армія утримувала людей. Катівню загарбники називали "подвалом". У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей та піддавали їх тортурам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в СБУ.

Катуванням бойовики піддавали людей, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. За інформацією СБУ, росіяни застосовували до в'язнів жорстокі тортури. Потім українців силоміць вивозили їх на територію РФ.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни". Також тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Фото: Прокуратура Харківської області

Фото: СБУ

Нагадаємо, після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та п'ятеро дітей.

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