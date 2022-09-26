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На деокупованій території Харківщини виявили ще одну катівню росіян (фото)

Дата публікації
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701
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© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© СБУ
© СБУ
© СБУ
© СБУ
© СБУ
© СБУ
© Прокуратура Харківської області
© СБУ
© Прокуратура Харківської області

У звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили "пункт" так званої "Луганської народної республіки".

приміщенні "народної міліції "ЛНР" російська армія утримувала людей. Катівню загарбники називали "подвалом".  У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей та піддавали їх тортурам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в СБУ.

Катуванням бойовики піддавали людей, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. За інформацією СБУ, росіяни застосовували до в'язнів жорстокі тортури. Потім українців силоміць вивозили їх на територію РФ.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни". Також тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

© Прокуратура Харківської області
Фото: Прокуратура Харківської області
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та п'ятеро дітей. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
701
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