На деокупованій території Харківщини виявили ще одну катівню росіян (фото)

У звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили "пункт" так званої "Луганської народної республіки".
приміщенні "народної міліції "ЛНР" російська армія утримувала людей. Катівню загарбники називали "подвалом". У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей та піддавали їх тортурам.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в СБУ.
Катуванням бойовики піддавали людей, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. За інформацією СБУ, росіяни застосовували до в'язнів жорстокі тортури. Потім українців силоміць вивозили їх на територію РФ.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни". Також тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.
Нагадаємо, після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та п'ятеро дітей.
Читайте також:
- "Вже занадто пізно" - експерт про вплив мобілізації в РФ на перебіг війни
- "Очко засмоктує все тіло, залишаються тільки очі і ніс": російський десантник про роботу українських ДРГ (відео)
- "Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік": в ISW назвали "промахи" Путіна щодо "спецоперації" і мобілізації