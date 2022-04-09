На державних дорогах Житомирської області демонтують несанкціоновані перешкоди

Дорожники почали звільняти державні траси Житомирщини від несанкціонованих перешкод.
Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автодоріг області.
«Проводимо усунення хаотично встановлених перешкод в русі на проїжджій частині автодоріг державного значення в межах Житомирської області», - розповіли в автодорі.
З кожним днем кількість автомобілів на магістралях збільшується, а отже демонтаж перешкод дозволить покращити пересування транспортних потоків усередині країни.
Попри це блокпости на дорогах області продовжать роботу, йдеться у повідомленні.
«Наголошуємо, що блокпост призначений для охорони важливих доріг, що ведуть до міст і населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тут здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, тому у воєнний час вони функціонуватимуть», - підкреслили в Службі автодоріг.
Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на дорогах Київської області стартували роботи з розчищення та ремонту для забезпечення комфортного шляху додому для тих, хто виїхав з регіону через війну.