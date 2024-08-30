На Десні вже локалізовують органічне забруднення, що потрапило у неї із Сейму

Заходи з аерації та внесення активного мулу мають поглинути забруднювальну органіку, яка надходить у Десну з річки Сейм, а також запобігти мору риби.

На річці Десна у Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, ідеться, зокрема, про абсорбцію забруднювальних речовин.

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Де є така можливість, фахівці здійснюють насичення води киснем (аерацію), запускають активний мул. Останнє, згідно з прогнозами науковців, сприятиме зменшенню забруднення.

Краснолуцький поінформував, що проведення таких заходів ухвалили після консультації з науковцями й на підставі рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він додав, що, згідно з прогнозами, заходи з аерації та внесення активного мулу мають поглинути забруднювальну органіку, яка надходить у Десну з річки Сейм, а також запобігти мору риби.

«Загалом завезено 10 тонн активного мулу з Білоцерківського водоканалу. Дякуємо КОВА за допомогу. Будемо спостерігати та здійснювати моніторинг стану води на постійній основі, особливо у місцях внесення активного мулу, щоб прослідкувати динаміку», – зазначив посадовець.

Повідомляється, що для подальшого аналізу та відстеження змін перед здійсненням аерації фахівці відібрали проби води для дослідження.

За даними Державного агентства водних ресурсів та Держекоінспекції, на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях уже спостерігається зменшення концентрації забруднення.

У Батурині тривають роботи зі збирання загиблої риби й захоронення її у відповідних місцях. На території Сумської області вже зібрали понад 11 тонн.

На Десні проходять заходи з уловлювання загиблої риби на території Сосницької громади Корюківського району. За допомогою сіток уже вилучили 500 кг. Загалом на території Чернігівської області на сьогодні зібрані майже 6 тонн загиблої риби.

У межах Київської області забруднені води в Десні відсутні. Випадки загибелі водних біоресурсів не зафіксовані. Для недопущення вторинного забруднення річки можливе встановлення бар’єрних рубежів – сіток для вилову загиблої риби.

Нагадаємо, днями у річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

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