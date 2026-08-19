Садочок / © pixabay.com

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Від 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов’язковою частиною освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку — від 5 до 6 років. Водночас дошкільнят не вимагатимуть вільно розмовляти англійською: на цьому етапі йдеться про базове знайомство з мовою та підготовку до її подальшого вивчення у школі.

Про це під час брифінгу в межах конференції «Серпнева-2026» повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.

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В Україні з нового навчального року змінюються вимоги до освітнього процесу в дитячих садках. Діти віком від 5 до 6 років мають отримати можливість системно вивчати англійську мову.

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Хто проводитиме заняття з англійської

Не обов’язково, щоб англійську викладав штатний працівник конкретного дитсадка. Якщо у закладі немає відповідного фахівця, до занять зможуть залучати інших спеціалістів.

Зокрема, викладати англійську для дошкільнят зможуть:

учителі англійської мови зі шкіл;

педагоги приватних освітніх закладів;

фізичні особи-підприємці, які мають відповідну підготовку.

Передбачили також варіант для дитсадків, які працюють у населених пунктах із нестачею педагогів.

Заняття можуть проводити дистанційно. Діти залишатимуться у групі разом із вихователем, а викладач англійської підключатиметься онлайн.

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Чи повинні діти вільно говорити англійською

Запровадження обов’язкових занять не означає, що від п’ятирічних дітей вимагатимуть знання англійської на рівні школярів.

Мета дошкільного навчання — зацікавити дитину мовою, сформувати базові знання та створити підґрунтя для подальшого навчання у школі.

Тобто заняття для старших дошкільнят мають бути адаптовані до їхнього віку та передбачати поступове знайомство з англійською.

Що це означає для батьків

Від 1 вересня англійська входить до освітнього процесу для дітей 5–6 років, тому батькам не потрібно окремо шукати мовні курси, щоб дитина мала базове знайомство з мовою в межах дошкільної освіти.

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Водночас конкретний формат занять залежатиме від можливостей дитсадка та наявності педагогів. В одному закладі англійську може проводити окремий викладач, а в іншому — залучений спеціаліст дистанційно.

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