На дитячому майданчику в Рівному пролунав вибух: четверо постраждалих (фото)

Рівненські правоохоронці встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік в дворі багатоповерхівки.

Увечері в п’ятницю, 4 листопада, на вулиці Романа Шухевича у Рівному пролунав вибух. Поліцейські, які працюють на місці події, встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

За попередньою інформацією внаслідок інциденту постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

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На місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними наразі спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці гучної історії про рівненську 12-річну школярку, яка, за даними зоозахисників, жорстоко знущається з котів та мріє вбивати їх.

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