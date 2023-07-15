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На дні Каховського водосховища знайшли руїни давнього монастиря (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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1201
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На дні Каховського водосховища знайшли руїни давнього монастиря (відео)

На дні Каховського водосховища знайшли руїни давнього монастиря

Після підриву Каховської ГЕС, вода відступила, і на поверхні почали з'являтися артефакти різних епох.

На дні Каховського водосховища археологи знайшли на дні руїни давнього монастиря, старий міст через Хортицю та човен, якому понад 300 років.

Про це пише BBC news Україна.

Зазначається, що після підриву Каховської ГЕС, вода відступила, і на поверхні почали з'являтися артефакти різних епох.

Руїни давнього монастиря знайшли на дні Каховського водосховища

Руїни давнього монастиря знайшли на дні Каховського водосховища

Додамо, що науковці фіксують нові катастрофічні наслідки через підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву росіянами 6 червня Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів.

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Дата публікації
Перегляди
1201
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