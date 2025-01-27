На Дніпропетровщині 16-річна мама народила третю дитину у кареті "швидкої" (фото)

У 16-річної породілі це вже третя дитина.

На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила третю дитину просто в кареті швидкої допомоги.

Про це у соціальних мережах повідомила завідувачка Кам’янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Буданцева.

Юна мама з Кам'янського району Дніпропетровської області почала народжувати просто під час руху "швидкої". На щастя, малюк народився здоровим. Новонародженому хлопчику і його мамі надали необхідну допомогу і доправили до пологового будинку Дніпра.

Медики "швидкої", що приймали пологи

Породілля та її новонароджений малюк перебувають у задовільному стані.

Раніше ми писали, що у Києві через недбалість акушера-гінеколога приватного пологового загинуло немовля.

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