На Дніпропетровщині 16-річний хлопець завдяки шахрайській схемі вкрав у чоловіка понад млн гривень

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали шахрая, який вкрав у місцевого мешканця з рахунку понад мільйон гривень.

В Синельниківському районі на Дніпропетровщині шахрай вкрав у місцевого мешканця понад мільйон гривень. До вчинення злочина причетний 16-річний хлопець.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 58-річний містянин отримав грошову допомогу від держави у зв’язку з загибеллю сина, який боронив Україну від окупантів. Про це дізнався 16-річний хлопець-односельчанин, який іноді допомагав йому вдома.

“Скориставшись довірою господаря будинку, злодій з його телефона перерахував на власні рахунки 1 млн 300 тисяч гривень. Після чого на отримані шахрайським шляхом гроші купив собі побутову техніку, автомобілі “ВАЗ 21099” та “ВАЗ 21066”, велосипед та почав ремонтувати власний будинок”, - розповіли в Нацполіції області.

Проте всі ці речі, які встиг придбати хлопець, вилучили правоохоронці. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України.

Нагадаємо, що на росіян, які завдали удару по колонії в Оленівці, відкрили полювання.

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