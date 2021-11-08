На Дніпропетровщині 18-річний водій "ВАЗу" на повній швидкості влетів у дерево: його довелося вирізати з авто

На Дніпропетровщині 18-річний водій "ВАЗу" на повній швидкості влетів у дерево: його довелося вирізати з авто

На місці події працювали слідчі з ДТП.

На Дніпропетровщині на трасі водій легковика на повній швидкості влетів у дерево. Внаслідок чого постраждалого 18-річного хлопця довелося вирізати з автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Тритузне ​​Солонянської територіальної громади Дніпровського району. Там водій автомобіля “ВАЗ” не впорався з керуванням, злетів у кювет і на повній швидкості врізався у дерево.

Внаслідок чого бічна частина авто, з боку крісла водія, сильно деформувалася. Витягувати постраждалого шофера прибули рятувальники, які завдяки спеціальним інструментам деблокували 18-річного хлопця.

Що саме спричинило аварію, зараз невідомо. В обставинах розбиратимуться правоохоронці.

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