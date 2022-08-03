На Дніпропетровщині 20-річний племінник зарізав тітку і виніс з її дому техніку (фото)

У Петропавлівці Дніпропетровської області 20-річний хлопець зарізав свою 41-річну тітку, після чого вкрав із її будинку телефон і телевізор.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася близько п'ятої години ранку 2 серпня. Як з’ясувалося, напередодні до родини в гості прийшов племінник. Між господарями та гостем виник конфлікт, який переріс у бійку.

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Коли зловмисник залишився на одинці з потерпілою, він завдав жінці близько трьох ножових поранень, від яких вона померла на місці. Після чого хлопець забрав техніку та втік з місця злочину.

Під час затримання у зловмисника вилучили речі потерпілої. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львівській області викрили 45-річну жительку Прикарпаття, яка допомагала військовозобов’язаним незаконно виїжджати за кордон.

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