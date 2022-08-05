На Дніпропетровщині автівка вилетіла з дороги, врізалась в електроопору і спалахнула (фото)

Водій дивом не постраждав.
У селищі Молодіжне, що в Царичанському районі на Дніпропетровщині, легковий автомобіль "ВАЗ-2111" виїхав за межі дороги, зіткнувся з електроопорою та відбійником, після чого спалахнув.
Про це повідомили в ДСНС.
На місце події прибули рятувальники. Пожежу локалізували о 00:18 та ліквідували за 12 хвилин. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 5 серпня постійно обстрілювала Дніпропетровщину з різної зброї. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.
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