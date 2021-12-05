На Дніпропетровщині безвісти зникла 15-річна дівчинка, яку місяць тому тільки повернули додому

На Дніпропетровщині безвісти зникла 15-річна дівчинка, яку місяць тому тільки повернули додому

У поліції кажуть, що дитина неодноразово тікала з дому.

У Новомосковську Дніпропетровської області правоохоронці та громадськість розшукують 15-річну Надію Бегіу. Вона вийшла з дому ввечері 4 грудня та зникла безвісти. Раніше школярку вже шукали поліцейські.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Школярка вийшла з будинку близько 17:00. Після чого перестала відповідати на дзвінки рідних та близьких. Де вона зараз, невідомо.

На вигляд їй близько 15—16 років. Зріст приблизно 150 сантиметрів. Худорлявої статури. Волосся коротке, темно-русяве, блакитні очі. У що була одягнена, невідомо.

“Усім, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітньої Надії Бегіу, прохання повідомити до поліції за телефонами: “102”, (068) 491 16 16, (098)-242-58-03”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Миколаївській області виявили мертвим 9-річного хлопчика.

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