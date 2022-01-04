На Дніпропетровщині безвісти зникли жінка та її 7-річна донька: фото та прикмети

На Дніпропетровщині безвісти зникли жінка та її 7-річна донька: фото та прикмети

Із будинку вони вийшли ще 31 грудня.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці та волонтери розшукують жінку та її доньку. Разом вони пішли з дому ще 31 грудня. Де вони зараз, невідомо.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 42-річної Нелі Рікардо-Березіно та її 7-річної доньки Емілії Максимівної. Разом вони вийшли з дому у Покровському районі міста.

Прикмети дитини: на вигляд близько 5—6 років, зріст — 110 сантиметрів, худорлявої статури, темне волосся до плечей, карі очі. Була одягнена у темні штани, рожевий светр, у блакитну шапку та фіолетову курточку.

Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, зріст — 155 сантиметрів, середньої статури, темне пряме волосся, карі очі. Була одягнена у темні штани, кросівки, дублянку рожевого кольору, світлу шапку. З собою мала велика спортивна сумка чорного кольору.

“Прохання до тих, хто володіє інформацією щодо можливого місцезнаходження зниклих, проінформувати відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції за телефонами: (098) 068 62 99, (096) 522 32 51, (099) 618 08 48 або “102”, — наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

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