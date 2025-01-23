На Дніпропетровщині через аварію на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів

Рятувальники визволили з підземної пастки всіх шахтарів.

На Дніпропетровщині через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати.

Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.

Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

Нагадаємо, що шахта з видобутку коксівного вугілля в Покровськ на сході України зупинила роботу. Це сталося через наближення російських військ.

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