На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував падчерку: вона терпіла понад два роки

Зловмисник відбуватиме термін, якщо його провину доведуть.

На Дніпропетровщині судитимуть 42-річного чоловіка, який ґвалтував падчерку, доки мати перебувала на роботі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканець м. Кам’янське упродовж 2,5 років вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої падчерки під час відсутності дружини. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

Наразі йому оголошено підозру, чоловіка тримають під вартою. Якщо провину доведуть - найближчі 15 років він проведе за ґратами.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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