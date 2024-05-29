На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації

Чоловік уклав угоду зі слідством.
У Дніпропетровській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.
За даними суду, у травні 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Також він отримав повістку, проте категорично відмовився він мобілізації. Він зазначив, що не хоче служити, бо в нього є малолітня дитина. Через це чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.
Під час досудового слідства чоловік підписав угоду з прокурором, в якій визнав свою провину.
Суд визнав чоловіка винним за статтю 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, у Кривому Розі "обмежено придатний" чоловік двічі відмовлявся брати повістку.
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