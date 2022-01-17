На Дніпропетровщині чоловік переходив річку та провалився під лід: його тіло витягли рятувальники

В обставинах смерті розбираються правоохоронці.
На Дніпропетровщині під лід провалився чоловік, який намагався перейти водойму.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася у селищі Богуслав у Павлоградському районі. Там місцеві мешканці побачили у річці Самара тіло людини.
На місці рятувальники згодом встановили, що під кригу провалився чоловік, який намагався перейти річку.
“Співробітники ДСНС за допомогою надувного рятувального човна та спорядження вилучили з води тіло чоловіка 1948 року народження. Він перебував на відстані шести метрів від берега. Його передали представникам Національної поліції”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області 16 гостей отруїлися в ресторані і потрапили до лікарні.
Читайте також:
- В Україні попередили про погіршення погоди: де і коли очікується.
- У Вінницькій області вантажівка переїхала чоловіка.
- Вдарив і погрожував ножем: у Дніпрі покупець напав на касира.