На Дніпропетровщині чоловік під час пограбування вбив дитину

У Дніпропетровській області чоловік вчинив розбійний напад на будинок знайомого, де застрелив дитину.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, озброївшись та одягнувши засоби конспірації, чоловік проник до будинку, де на той час перебував 13-річний пасинок господаря. Побачивши незнайомця, дитина намагалася його зупинити.

"Чоловік здійснив вогнепальний постріл у хлопчика, а потім завдав численні удари ножем по тілу. Від отриманих травм малолітній помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримано правоохоронцями.

Під час досудового розслідування було встановлено епізоди інших жорстоких вбивств. Усі злочини було здійснено задля власної наживи та детально сплановано.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання, у гаражному приміщенні, в автомобілі батька та сина вилучено засоби конспірації, схеми реалізації злочинів, підробні номери автівки, мобільні телефони, саморобну вогнепальну зброю та ножі, гранати, набої, психотропні речовини.

Нагадаємо, 32-річного мешканця Закарпаття визнали винним у жорстокому вбивстві двох дітей та засудили до довічного ув’язнення. Інцидент стався на Святвечір 2021 року у Тячеві.

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