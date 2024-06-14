На Дніпропетровщині чоловік після отримання повістки вимкнув телефон і ховався від ТЦК: як це закінчилось

У Дніпропетровській області за ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 1 року іспитового терміну. Він категорично відмовився отримувати "бойову повістку".

Про це йдеться у вироку П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, чоловік 27 грудня 2023 року отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК 8 січня 2024 року для відправлення на військову службу по мобілізації. Проте він так і не прийшов. Коли йому телефонували з військкомату телефон чоловіка був "поза зоною досяжності". У січні працівники ТЦК також приїхали до помешкання жителя Дніпропетровщини, проте його не було вдома.

Так тривало до 17 січня 2024 року. Тоді чоловік у присутності двох свідків відмовився від отримання "бойової повістки", про що був складений акт.

Під час досудового слідства житель Дніпропетровщини провину визнав та уклав угоду зі слідством. Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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