На Дніпропетровщині чоловік письмово відмовився від мобілізації: чи покарав його суд

Підозрюваний уклав угоду зі слідством.
У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.
За даними суду, житель Дніпропетровщини є солдатом запасу. Він у серпні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 2 січня 2024 року чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини.
12 січня 2024 року чоловік письмово відмовився від мобілізації.
У лютому 2024 року чоловік визнав себе винним та уклав угоду зі слідством.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років та 2 місяців позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового.
Нагадаємо, на Волині чоловік ховався від мобілізації через загиблих на війні знайомих.
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