На Дніпропетровщині чоловік побив 8-річного племінника з вродженою недугою: дитина – у важкому стані

Хлопчика у важкому стані доправили до лікарні, зараз він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

На Дніпропетровщині чоловік побив 8-річного хлопцика з вродженою недугою. Нині дитина перебуває у важкому стані.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

44-річного мешканця міста Кам’янське, що на Дніпропетровщині, підозрюють узавдаванні тяжких тілесних ушкоджень 8-річному племіннику.

Чоловік проживав з п'ятьма дітьми своїх дружини та сестри, поки ті перебували за кордоном.

У відділі інформаційної політики прокуратури розповіли, що потерпілий має вроджену недугу. Його вади здоров'я і стали причиною гніву дядька, який протягом тривалого часу завдавав йому удари рукою та ременем.

Чоловік бив племінника рукою та ременем / Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Хлопчика у важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, мешканцю Київщини повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної падчерки з вадами здоровʼя.