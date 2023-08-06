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На Дніпропетровщині чоловік пошкодив 7 могил загиблих воїнів ЗСУ: не сподобались прапори України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Дніпропетровщині чоловік пошкодив 7 могил загиблих воїнів ЗСУ: не сподобались прапори України

На Дніпропетровщині чоловік пошкодив могили загиблих воїнів ЗСУ. / Фото: Фото з соціальних мереж

Родичі загиблих військових обурені діями вандала.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області 63-річний чоловік пошкодив сім могил воїнів ЗСУ. Місцевому не сподобались державні прапори, які висіли на флагштоках. 

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області. 

За даними слідства, 63-річний житель Криворізького району пошкодив сім могил українських захисників. 

"При відпрацюванні території селища поліцейські попередньо встановили, що зловмисником може бути 63-річний місцевий житель. Наразі проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. 

У дніпропетровських телеграм-каналах родичка загиблого військового показала відео з кладовища. Там видно поламані флагштоки та зірвані прапори України. 

"У нас крик душі. Нелюди. Познущались з могил наших захисників. Поламали флагшток, зірвали прапор. Наші сини, наші діти, батьки, чоловіки захищали нашу Україну, а нелюди таке зробили на могилах. У мене нема слів. Нам ще треба пережити ще таке горе, бо наших воїнів ніхто не цінує", - каже жінка на відео, яка ледь стримує сльози. 

Нагадаємо, на Черкащині 14-річні школярі познущались з могили захисника України.

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