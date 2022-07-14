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На Дніпропетровщині чоловік поштою переправляв велику партію нелегальної зброї (відео)

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На Дніпропетровщині чоловік поштою переправляв велику партію нелегальної зброї (відео)

Фото: Скріншот

На Дніпропетровщині правоохоронці перекрили канал постачання нелегальної зброї. Її злочинці відправляли поштою.

В Дніпропетровській області поліцейські прикрили нелегальний канал постачання зброї та боєприпасів. Злочинці відправляли її поштою.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як стало відомо, зброю у великій кількості поштою пересилав 47-річний чоловік. У пакунку невдовзі правоохоронці виявили сім автоматів Калашникова, 10 ручних гранат із запалами, магазини з набоями, понад 500 патронів різного калібру та штик-ножі.

“Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”). 13 липня суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку.

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