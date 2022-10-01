На Дніпропетровщині чоловік представився лікарем і зґвалтував дівчинку

36-річний чоловік проник до квартири і зґвалтував малолітню дитину.
Мешканець м. Кам’янське помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
Зайшовши з ними до під’їзду, чоловік представився лікарем та потрапив разом з дітьми до їхньої квартири.
Переконавшись, що в квартирі немає дорослих, попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку стороннім предметом. Після скоєного злочину підозрюваний втік.
Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.
А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.
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