На Дніпропетровщині чоловік упав під лід і потонув: тіло знайшли за 50 метрів від берега

На Дніпропетровщині чоловік упав під лід і потонув: тіло знайшли за 50 метрів від берега

В обставинах загибелі рибалки розбираються правоохоронці.

На Дніпропетровщині чоловік пішов на рибалку і зник безвісти. Пізніше його тіло знайшли водолази.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Карнаухівка Кам'янського району. 57-річний чоловік 26 грудня пішов на рибалку, проте додому не повернувся. На зв'язок із близькими не виходив. Його тіло водолази згодом виявили на відстані 50 метрів від берега.

“Водолазами-рятувальниками було обстежено 50 квадратних метрів підводної акваторії затоки річки Дніпро. Тіло без ознак життя знайшли на глибині 3 метрів та на відстані 50 метрів від берега. Надзвичайники доставили тіло загиблого до берега та передали представникам Національної поліції”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що у Полтаві в СІЗО знайшли тіло заарештованого: чоловік підозрювався у шахрайстві.

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