На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ: чи покарали його

У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, чоловіка 6 квітня 2023 року визнали придатним до мобілізації. У березні 2024 року він отримав повістку та повинен був прибути до військової частини, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від мобілізації.

"Свою поведінку він обґрунтовує тим, що на його руках залишилася хвора матір, яка після операції потребує догляду. Крім того, його колишня дружина є інвалідом першої групи. Їх дитина є малолітньою особою. Крім того, рідний брат - є військовослужбовцем ЗСУ, проходить службу на Запорізькому напрямку. Він єдиний, хто може надати допомогу хворій матері, хворій колишній дружині, малолітній доньці. Крім того, обвинувачений постійно виїжджає в зону бойових дій та допомагає брату проводити ремонт військового автомобіля", - йшлось у свідченні підсудного.

Чоловік також під час досудового слідства уклав угоду з прокурором. Суд визнав жителя Дніпропетровщини винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він стверджував, що нібито "не отримував повістки".

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