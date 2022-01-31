На Дніпропетровщині чоловік влаштував вдома пожежу: загинула 1,5-річна дитина

За це він проведе у в'язниці чотири роки.
На Дніпропетровщині чоловіка відправили на чотири роки в'язниці за смерть 1,5-річної дитини. Хлопчик загинув під час пожежі у будинку.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, подія сталася ще у січні 2021 року. Нетверезий чоловік перебував вдома з 1,5-річною дитиною. Якоїсь миті він вирішив розтопити пічку легкозаймистими речовинами. Через нехтування технікою безпеки, в будинку почалася пожежа, внаслідок якої загинув син його громадянської дружини.
“Вислухавши доводи прокуратури, Павлоградський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки”, — підкреслили у пресслужбі прокуратури області.
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