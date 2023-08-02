На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю та підірвав гранату: в ОВА розповіли подробиці

У Марганці на Дніпропетровщині 2 серпня невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати гранату. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас – чоловік отримав осколкові поранення.

Як розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі національного телемарафону, чоловік був чимось незадоволений.

"Це був відвідувач Пенсійного фонду, незадоволений з якихось питань. Взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічого не вийде, відпустив її та підірвав гранату", - зазначив Орлов.

За його словами, чоловік отримав осколкові поранення й наразі перебуває в лікарні під конвоєм. Його стан стабільний. Чоловікові загрожує в'язниця.

Нагадаємо, жителів Кіровоградщини закликали готуватися до важкого опалювального сезону.

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