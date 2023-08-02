На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату – МВС

У Марганці на Дніпропетровщині у приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші громадяни не постраждали.

Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині на підприємстві обвалилася будівля, є потерпілі.

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