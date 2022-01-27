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На Дніпропетровщині чоловік з пістолетом напав на дівчину та зґвалтував її за гаражами

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На Дніпропетровщині чоловік з пістолетом напав на дівчину та зґвалтував її за гаражами

Національна поліція Дніпропетровської області

Раніше чоловік вже був засуджений за аналогічні злочини.

У Кам'янському Дніпропетровській області поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася ввечері 26 січня на вулиці Ярославській. Там 28-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, відібрав у 20-річної дівчини мобільний телефон, після чого затягнув її до гаража та зґвалтував.

Підозрюваного згодом затримали правоохоронці. Виявилося, що раніше він вже був засуджений за аналогічні злочини.

“На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз, 27 січня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 152 (“Зґвалтування”) та ч. 1 ст. 187 (“Розбій”) КК України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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