На Дніпропетровщині чоловік зарубав сокирою тестя, а його тіло закопав на подвір'ї та залив бетоном

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в двох жахливих вбивствах. Громадянин сокирою зарубав місцевого мешканця та задушив дівчину.

На Дніпропетровщині чоловік зарубав топором тестя, а його тіло закопав на подвір'ї та залив бетоном. Громадянин також підозрюється у вбивстві 24-річної дівчини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, трагедія сталася у Новомосковському районі - там наприкінці травня між чоловіком та його тестем стався конфлікт, в ході якого зять взяв сокиру та забив нею до смерті родича. Після чого вбивця викопав на подвір’ї яму, закопав в ній померлого та залив бетоном.

“В ході проведення слідства поліцейські встановили причетність чоловіка до скоєння іншого злочину – вбивства 24-річної дівчини. 26 травня під час сварки зловмисник задушив потерпілу. Тіло жінки він сховав на території будинку де мешкала потерпіла. 17 липня працівники кримінальної поліції затримали чоловіка. На теперішній час вирішується питання про пред’явлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - розповіли в Нацполіції області.

Якщо в суді доведуть провину чоловіка, за решітку він вирушить на термін до 15 років.

Нагадаємо, що у Дніпрі збільшилася кількість жертв від жахливого ракетного обстрілу.

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