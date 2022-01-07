На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував жінку, після чого перерізав їй горло (фото)

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував жінку, після чого перерізав їй горло (фото)

Спершу громадянин заперечував своє вино, проте пізніше таки зізнався.

В Апостоловому Дніпропетровській області знайшли тіло жінки з перерізаним горлом. На вбитій була відсутня спідня білизна.

Про це пише видання “Свої. Кривий Ріг".

Як стало відомо, тіло 29-річної мешканки Апостолового виявили поряд із привокзальною площею. Попередньо, під час застілля між чоловіком і жінкою спалахнув конфлікт, під час якого вбивця завдав їй 12 ножових поранень у груди, обличчя та шию. Судмедексперти також виявили факт зґвалтування.

Згодом копи встановили особу та розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 29-річний мешканець Зеленодольська. Спершу громадянин заперечував свою провину, проте пізніше таки зізнався.

“На куртці та спідній білизні чоловіка виявили сліди крові жертви. Знайдений ніж теж належить йому. Згодом чоловік дав свідчення”, — пише видання.

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