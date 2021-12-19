На Дніпропетровщині чоловіка вдарило струмом, коли він прокладав Інтернет: потерпілий помер

Попередньо, інцидент кваліфікували як нещасний випадок.
У Підгородному на Дніпропетровщині під час прокладання інтернет-кабелю загинув місцевий мешканець. Його вдарило струмом.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Дачній. Там 40-річний чоловік прокладав інтернет-кабель. Якоїсь миті його вдарило струмом. Внаслідок чого потерпілий помер на місці.
Попередньо, інцидент кваліфікували як нещасний випадок. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Миколаєві загинув 34-річний працівник м'ясопереробного підприємства. Майстра з обвалки м'яса затягнуло в рампу гідравлічного пакувального преса.
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