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На Дніпропетровщині чоловіка вдарило струмом, коли він прокладав Інтернет: потерпілий помер

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На Дніпропетровщині чоловіка вдарило струмом, коли він прокладав Інтернет: потерпілий помер

pixabay.com

Попередньо, інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

У Підгородному на Дніпропетровщині під час прокладання інтернет-кабелю загинув місцевий мешканець. Його вдарило струмом.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Дачній. Там 40-річний чоловік прокладав інтернет-кабель. Якоїсь миті його вдарило струмом. Внаслідок чого потерпілий помер на місці. 

Попередньо, інцидент кваліфікували як нещасний випадок. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Миколаєві загинув 34-річний працівник м'ясопереробного підприємства. Майстра з обвалки м'яса затягнуло в рампу гідравлічного пакувального преса. 

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