На Дніпропетровщині державна лікарня заробила 67 млн грн на вигаданих пацієнтах (фото)

На Дніпропетровщині комунальний медичний заклад вніс у базу інформацію про надання послуг вигаданим пацієнтам і отримав за це майже 67 млн гривень бюджетних коштів на свої рахунки упродовж 2021-2022 років.

Злочинну схему організував директор, залучивши начальника управління, завідувача відділення та чотирьох лікарів, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та мешкання підозрюваних вилучили понад 220 тисяч доларів, 900 тисяч гривень та 23 тисячі євро.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Нагадаємо, львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки. Вони подолали шлях у 1300 кілометрів до її рідного міста Одеси, щоб вона встигнула побачити й обійняти сина.

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