На Дніпропетровщині директорка КП присвоїла 1 млн грн під час купівлі електроенергії – подробиці

На Дніпропетровщині директорці житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради повідомлено про підозру у розкраданні майже 1 млн гривень під час закупівлі електроенергії.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна. З метою заволодіння бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищувала вартість електроенергії.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

За процесуального керівництва директорці КП повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, у Києві заступниця директора іподрому погоріла на хабарі.

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