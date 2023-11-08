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На Дніпропетровщині директорка КП присвоїла 1 млн грн під час купівлі електроенергії – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Дніпропетровщині директорка КП присвоїла 1 млн грн під час купівлі електроенергії – подробиці

Перевірки директорки КП на Дніпропетровщині через незаконне заволодіння коштами / Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили директорку комунального підприємства.

На Дніпропетровщині директорці житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради повідомлено про підозру у розкраданні майже 1 млн гривень під час закупівлі електроенергії.  

Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна. З метою заволодіння бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищувала вартість електроенергії. 

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

За процесуального керівництва директорці КП повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). 

Нагадаємо, у Києві заступниця директора іподрому погоріла на хабарі.

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Дата публікації
Перегляди
484
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