На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку: подробиці жорсткого злочину

Раніше чоловік неодноразово був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

У Дніпропетровській області до довічного ув’язнення засудили 36-річного місцевого мешканця, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори довели, що у вересні 2022 року чоловік, помітивши у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому, пішов за ними.

Разом з дітьми засуджений зайшов до під’їзду та представився лікарем, після чого діти пустили його в помешкання.

“Пересвідчившись, що у квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження”, — повідомляють в ОГП.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Крім того, під час обшуку за місцем проживання засудженого, правоохоронці знайшли корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України).

Зазначається, що раніше чоловік неодноразово був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Нагадаємо, у Дніпрі батько регулярно ґвалтував рідну доньку.

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