На Дніпропетровщині хлопчика засипало глиною під час знімання відео для TikTok

На жаль, дитина загинула, її пошуки тривали майже добу.

У Кам'янському 10-річний хлопчик загинув внаслідок нещасного випадку, коли його засипало глиною під час знімання відео для TikTok.

Про це повідомили у пресслужбі Кам'янського районного управління поліції.

"7 жовтня близько 11:00 неповнолітні діти гралися на місці проведення будівельних робіт, де одного хлопчика засипало глиною. На місці події працювали всі екстрені служби. Також був залучений кінолог зі службовою собакою. Пошукові дії тривали майже до 2:00 години 8 жовтня. На жаль, дитину виявили загиблою, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

В пабліках повідомляється, що дитина разом з двома друзями проникла на будівельний майданчик, щоб зняти відео для TikTok. Під час знімання хлопчика засипало глиною.

Нагадаємо, в Києві вже сьомий день шукають пенсіонерку, яка вийшла з дому і досі не повернулася.

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