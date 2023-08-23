На Дніпропетровщині командир взводу здав до ломбарду радіостанції і дрони за 500 тисяч грн: фото

У Дніпропетровській області командир розвідувального взводу здав до ломбарду радіостанції та дрони, загальною вартістю 500 тисяч грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що командир розвідувального взводу однієї із військових частин на Дніпропетровщині викрав чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптера, вартістю пів мільйона гривень. Військове майно він здав до ломбардів на Дніпропетровщині. Гроші він витратив на власний розсуд.

Військовому повідомили про підозру у викраденні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Затримання військового, якого підозрюють у розкраданні / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у Дніпропетровській області двоє офіцерів розікрали 3,5 млн грн зарплат військових. Коли їх викрив слідчий, то один із підозрюваних запропонував йому хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

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