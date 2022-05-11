На Дніпропетровщині легковик влетів у вантажівку "ЗІЛ": загинули двоє жінок і дитина, ще троє у лікарні

На Дніпропетровщині легковик влетів у вантажівку "ЗІЛ": загинули двоє жінок і дитина, ще троє у лікарні

У ніч проти 11 травня на трасі Знам’янка – Луганськ – Ізварине в Синельниківському районі на Дніпропетровщині легковик Renault Megane зіткнувся із вантажівкою "ЗІЛ", яка стояла на узбіччі.

Про це повідомили в ДСНС.

Унаслідок ДТП постраждало три людини: два чоловіки і 12-річна дитина, їх госпіталізували. Загинули дві жінки і 8-річний хлопчик. Тіла пасажирів деблокували рятувальники та вилучили з конструкцій пошкодженого автомобіля.

Причина зіткнення поки невідома.

Нагадаємо, у Рівному зіткнулися маршрутка, вантажівка та два легковики. Один водій був п'яний.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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