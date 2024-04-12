На Дніпропетровщині мати знімала порно з 8-річним сином, а фото і відео продавала

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

Жителька Кам'янського знімала порно з неповнолітнім сином та продавала через месенджери.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

"Жінка, перебуваючи вдома з 8-річним сином, неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо нього. Все, що робила, знімала на мобільний телефон, а потім збувала фото та відео через різні месенджери", - йдеться у повідомленні.

Крім того, горе-мати завантажувала з Інтернету дитячу порнографію, яку зберігала та продавала.

Під час обшуку в неї дома на електронних носіях виявили понад 500 фото- та відеофайлів, зокрема і за участі її сина. Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці повідомили про підозру за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії (ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Нагадаємо, у Запоріжжі мати продала свою дитину незнайомцю за 600 гривень.

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