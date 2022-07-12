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На Дніпропетровщині майже тиждень шукають зниклого 6-річного хлопчика (фото)

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На Дніпропетровщині майже тиждень шукають зниклого 6-річного хлопчика (фото)

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині п’яту добу шукають зниклого 6-річного хлопчика.

Надзвичайники вже провели аеропошук та залучили водолазів, однак дитину знайти не вдалося.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як стало відомо, волонтери та правоохоронці п’яту добу шукають 6-річного хлопчика з села Проточі Царичанського району. До пошуків залучили зокрема курсантів, представників самооборони та надзвичайників.

“Продовжують прочісувати ліси, села, поля, всі інші місця, де може перебувати дитина. Пошук маленького Василя Подкуйко триває”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

© ДСНС у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Напередодні надзвичайники прочесали у Дніпровському районі канал Дніпро-Донбас. Повідомлялося, що дитина могла потонути. Проте водолази, яки обстежили 800 “квадратів” водойми, хлопчика не виявили.

“Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Василя Подкуйко, можливо бачили схожу за прикметами дитину, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94”, - наголосили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що до кінця липня Україна отримає мільярд євро допомоги від ЄС.

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