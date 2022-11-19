На Дніпропетровщині невістка здала поліції свекруху, яка вбила свого чоловіка ножем в серце

Під час сварки дружина вбила свого чоловіка. Він помер на місці.

На Дніпропетровщині за підозрою у вбивстві чоловіка поліцейські затримали його дружину. Під час сварки підозрювана вдарила ножем чоловіка. Від отриманних тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"До поліції надійшло повідомлення, що за місцем мешкання родичів 39-річна жінка виявила тіло свекра з тілесними ушкодженнями. На місці події поліцейські встановили, що за адресою мешкає 74-річний чоловік з дружиною. У день скоєння злочину між подружжям виникла сварка, під час якої 69-річна жінка схопила ніж та декілька разів вдарила чоловіка у серце", - розповіли у поліції.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що Неповнолітня учениця однієї з гімназій Коростенського району засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.

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