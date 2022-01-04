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На Дніпропетровщині новорічний салют запустили в натовп людей (відео)

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На Дніпропетровщині новорічний салют запустили в натовп людей (відео)

Скріншот

Він, ймовірно, впав — і замість пострілів вгору, став "салютувати" в натовп людей.

У Кам'янському Дніпропетровській області в новорічну ніч салют потрапив у натовп людей.

Про це пише видання "Інформатор".

Подію зафіксували камери відеоспостереження. Пізніше ролик потрапив до соціальних мереж. На кадрах видно, як на центральній площі, біля міської ялинки, місцеві мешканці запалюють салют, після чого той починає вибухати. Якоїсь миті феєрверк змінив напрямок — він, ймовірно, впав — і замість пострілів вгору, став "салютувати" в натовп людей.

Внаслідок інциденту, попередньо, ніхто не постраждав. Зазначимо, що й інший салют, який городяни запускали з площі, теж стріляв убік.

Нагадаємо, що у Києві на Трухановому острові сталася масштабна пожежа: є постраждалі.

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