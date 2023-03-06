На Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

На території Дніпропетровської області триває повітряна тривога.
У Дніпропетровській області повітряна тривога пролунала ще задовго до півночі.
Нині у соціальних мережах повідомляють про звуки, що схожі на вибухи на території області. За попередньою інформацією, це - робота ППО.
Також було гучно у передмісті Дніпра.
Наразі у соцмережах йдеться про рух ворожих безпілотників.
Інформація перевіряється та уточнюється.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Офіційні джерела поки не повідомляють деталей інциденту.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.
Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.
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