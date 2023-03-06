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На Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2508
Час на прочитання
1 хв
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На Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

Фото: ТСН.ua

На території Дніпропетровської області триває повітряна тривога.

У Дніпропетровській області повітряна тривога пролунала ще задовго до півночі.

Нині у соціальних мережах повідомляють про звуки, що схожі на вибухи на території області. За попередньою інформацією, це - робота ППО. 

Також було гучно у передмісті Дніпра.

Наразі у соцмережах йдеться про рух ворожих безпілотників.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Офіційні джерела поки не повідомляють деталей інциденту. 

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях. 

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Дата публікації
Перегляди
2508
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