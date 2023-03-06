На Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

У Дніпропетровській області повітряна тривога пролунала ще задовго до півночі.

Нині у соціальних мережах повідомляють про звуки, що схожі на вибухи на території області. За попередньою інформацією, це - робота ППО.

Також було гучно у передмісті Дніпра.

Наразі у соцмережах йдеться про рух ворожих безпілотників.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Офіційні джерела поки не повідомляють деталей інциденту.

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Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.

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