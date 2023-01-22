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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Марганецьку громаду: одне з підприємств зазнало руйнування

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Марганецьку громаду: одне з підприємств зазнало руйнування

Фото: Associated Press

Російські військові продовжують обстрілювати Дніпропетровську область.

Протягом дня армія РФ, використовуючи РСЗВ та ствольну артилерію, здійснила обстріли Марганецької ТГ, що на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко

Внаслідок чого, одне з підприємств зазнало руйнування.

Люди не постраждали.

В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.

«Наразі, прибережні території перебувають під загрозою артилерійського обстрілу з боку окупантів. Прошу жителів перебувати в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання», - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Дніпропетровщині 

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували з важкої артилерії Дніпропетровщину. Постраждалих та загиблих немає. Внаслідок російських атак є руйнування.

Також СБУ затримала в Дніпрі 7 російських агентів. Вони можуть бути причетними до ракетного удару по багатоповерхівці. 

До того ж на місці трагедії в Дніпрі знайшли величезну суму грошей, тому шукають їх власника. 

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Дата публікації
Перегляди
1888
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